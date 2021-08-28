Граничка с мировым рекордом выиграл золотую медаль Паралимпиады в плавании

Российский пловец Андрей Граничка стал чемпионом летних Паралимпийских игр в Токио.

24-летний уроженец Севастополя одержал победу на дистанции 100 м брассом.

Граничка (класс SB5) установил рекорд мира, преодолев дистанцию за 1 мин 25,13 с. Испанец Антони Бертрану Понсе занял второе место (+1,40 с). Бронзу завоевал китаец Цзюньшэн Ли (+3,88).

Граничка на Играх в Токио выиграл также серебро на дистанции 200 м комплексом в классе SM6.

Ранее россиянин Роман Жданов прокомментировал свою победу в комплексном плавании на дистанции 150 м на Паралимпиаде.