Глушаков заявил, что ему обидно за болельщиков «Спартака» из регионов

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков высказался о ситуации в своём бывшем клубе — московском «Спартаке».

«Про «Спартак» всегда много говорят, потому что это национальная команда. Но мне обидно за болельщиков, живущих в регионах, — они не понимают в чём дело и что происходит в клубе. При этом переживают душой и сердцем за команду. Мне тоже жалко, что сейчас вокруг «Спартака» негативный фон», — цитирует Глушакова Sport24.

Глушаков выступал за красно-белых с 2013 до 2019 года и выиграл с командой чемпионат и Суперкубок России.

В этом сезоне после шести туров «Спартак» занимает десятое место в Российской премьер-лиге, набрав семь очков.

Ранее стало известно расписание матчей «Спартака» и «Локомотива» в Лиге Европы.