Жемалетдинов признался, что ему обидно пропускать матч с Хорватией

Полузащитник «Локомотива» и сборной России по футболу Рифат Жемалетдинов поделился эмоциями от пропуска предстоящего матча квалификации чемпионата мира 2022 года с Хорватией.

«Все неожиданно вспомнили, что я не смогу сыграть с Хорватией? Да, конечно, очень обидно не сыграть с ними», — цитирует Жемалетдинова «Чемпионат».

Напомним, что Жемалетдинов вызван на сентябрьские матчи национальной команды, но пропустит игру с Хорватией, которая состоится 1 сентября в Москве, из-за дисквалификации. 24-летний игрок в этом сезоне провёл семь матчей за «Локомотив», забил три мяча и отдал четыре результативных передачи.

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