Жемалетдинов признался, что ему обидно пропускать матч с Хорватией
- РИА Новости
«Все неожиданно вспомнили, что я не смогу сыграть с Хорватией? Да, конечно, очень обидно не сыграть с ними», — цитирует Жемалетдинова «Чемпионат».
Напомним, что Жемалетдинов вызван на сентябрьские матчи национальной команды, но пропустит игру с Хорватией, которая состоится 1 сентября в Москве, из-за дисквалификации. 24-летний игрок в этом сезоне провёл семь матчей за «Локомотив», забил три мяча и отдал четыре результативных передачи.
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