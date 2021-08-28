Российский легкоатлет Костин завоевал бронзу Паралимпиады в беге на 5000 м
Россиянин Александр Костин завоевал бронзу Паралимпийских игр в Токио в беге на 5000 м среди легкоатлетов с различными степенями нарушения зрения.
- РИА Новости
Он финишировал за 14 минут 37,42 секунды.
Победу одержал Ясин Ухдади из Испании, а вторым стал австралиец Джарид Клиффорд.
Ранее сообщалось, что российский легкоатлет Александр Яремчук занял первое место в беге на 1500 м на Паралимпиаде.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»