Российский легкоатлет Костин завоевал бронзу Паралимпиады в беге на 5000 м

Россиянин Александр Костин завоевал бронзу Паралимпийских игр в Токио в беге на 5000 м среди легкоатлетов с различными степенями нарушения зрения.

РИА Новости

Он финишировал за 14 минут 37,42 секунды. Победу одержал Ясин Ухдади из Испании, а вторым стал австралиец Джарид Клиффорд. Ранее сообщалось, что российский легкоатлет Александр Яремчук занял первое место в беге на 1500 м на Паралимпиаде.