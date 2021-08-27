Дортмундская «Боруссия» вырвала победу у «Хоффенхайма» в матче Бундеслиги
- Reuters
- © Leon Kuegeler DFL
В составе «Боруссии» мячи забили Джованни Рейна (49-я минута), Джуд Беллингем (69-я) и Эрлинг Холланд (91-я). У «Хоффенхайма» отличились Кристоф Баумгартнер (61-я) и Мунас Даббур (90-я).
После трёх туров «Боруссия» идёт с шестью очками на первом месте в турнирной таблице. «Хоффенхайм» (четыре балла) расположился на четвёртой позиции.
Ранее сообщалось, что «Бавария» проводит переговоры относительно трансфера полузащитника «Лейпцига» Марселя Забитцера с агентом футболиста.