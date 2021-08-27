Опубликованы фотографии с первой тренировки сборной России под руководством Карпина
- РИА Новости
«Первые сборы с Валерием Карпиным. Погнали», — говорится в посте пресс-службы.
На кадрах видно, как футболисты сборной России проводят занятие в тренажёрном зале.
Первые сборы с Валерием Карпиным. Погнали 👊#НашиПарниpic.twitter.com/uomR9zRQ8J— Сборная России (@TeamRussia) August 27, 2021
Сборная России в рамках отборочного турнира чемпионата мира 2022 года 1 сентября сыграет с Хорватией в Москве, 4 сентября — с Кипром в Никосии, 7 сентября — с Мальтой, снова в Москве.
Ранее сообщалось, что отборочный матч ЧМ-2022 между Россией и Словакией не будет перенесён из Казани в Москву.