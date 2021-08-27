Опубликованы фотографии с первой тренировки сборной России под руководством Карпина

Пресс-служба сборной России по футболу выложила в сеть фотографии с первой тренировки команды под руководством Валерия Карпина.

«Первые сборы с Валерием Карпиным. Погнали», — говорится в посте пресс-службы.

На кадрах видно, как футболисты сборной России проводят занятие в тренажёрном зале.

Сборная России в рамках отборочного турнира чемпионата мира 2022 года 1 сентября сыграет с Хорватией в Москве, 4 сентября — с Кипром в Никосии, 7 сентября — с Мальтой, снова в Москве.

Ранее сообщалось, что отборочный матч ЧМ-2022 между Россией и Словакией не будет перенесён из Казани в Москву.