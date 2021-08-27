Отборочный матч ЧМ-2022 между Россией и Словакией не будет перенесён из Казани в Москву

В пресс-службе «Ак Барс Арены» заверили, что матч квалификационного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года между сборными России и Словакии не будет перенесён из Казани в Москву.

«Власти региона приняли решение перенести все мероприятия, включая матчи «Рубина», с «Ак Барс Арены» на Центральный стадион для подготовки поля. Данное решение согласовано с РПЛ», — сообщает пресс-служба «Ак Барс Арены».

В сообщении утверждается, что на «Ак Барс Арене» будет улучшен состав грунта поля и функция прошивки газона. Все агрономические мероприятия пройдут в сентябре.

Игра Россия — Словакия должна состоятся 8 октября.

Ранее министр спорта Татарстана Владимир Леонов заявил, что конфликт между футбольным клубом «Рубин» и стадионом «Ак Барс Арена» исчерпан.