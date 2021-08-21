Министр спорта Татарстана о конфликте «Рубина» и «Ак Барс Арены»: никаких исков не будет
- РИА Новости
«С этой конфликтной ситуацией мы разобрались. Я взял её на личный контроль. Никаких исков больше не будет», — приводит слова Леонова РИА Новости.
«Казань Арена», которая управляет стадионом «Ак Барс Арена», подала судебный иск к ФК «Рубин» на 30,8 млн рублей из-за плохого состояния газона на стадионе.
Ранее руководство «Рубина» заявило, что поле «Ак Барс Арены» будет приведено в порядок к следующей домашней игре команды.