Министр спорта Татарстана о конфликте «Рубина» и «Ак Барс Арены»: никаких исков не будет

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Министр спорта Татарстана Владимир Леонов заявил, что конфликт между футбольным клубом «Рубин» и стадионом «Ак Барс Арена» исчерпан.
Министр спорта Татарстана о конфликте «Рубина» и «Ак Барс Арены»: никаких исков не будет
  • РИА Новости

«С этой конфликтной ситуацией мы разобрались. Я взял её на личный контроль. Никаких исков больше не будет», — приводит слова Леонова РИА Новости.

«Казань Арена», которая управляет стадионом «Ак Барс Арена», подала судебный иск к ФК «Рубин» на 30,8 млн рублей из-за плохого состояния газона на стадионе.

Ранее руководство «Рубина» заявило, что поле «Ак Барс Арены» будет приведено в порядок к следующей домашней игре команды.

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