Ласицкене поделилась впечатлениями от победы на этапе Бриллиантовой лиги в Лозанне

Олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту россиянка Мария Ласицкене прокомментировала завоевание золотой медали в прыжках в высоту на этапе Бриллиантовой лиги в швейцарской Лозанне.

«Соревнования были тяжёлыми, так как проходили в погодных условиях, которые я не люблю. Но я рада, что справилась и выиграла этот этап. Сейчас чувствую себя хорошо и надеюсь, что времени для восстановления будет достаточно», — цитирует 28-летнюю спортсменку «Матч ТВ».

Ласицкене с первой попытки преодолела планку высотой 1,98 м.

Второе место заняла украинка Ярослава Магучих, которая показала такой же результат, но с третьей попытки. Тройку лучших замкнула австралийка Никола Макдермотт (1,95).

Ранее в МИД России критически высказались относительно невыдачи Ласицкене американской визы.