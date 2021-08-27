MSN: «Рубин» готов заплатить €18 млн за футболиста «Селтика» Эдуара
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Как сообщает MSN, клуб из столицы Татарстана хочет разбить данную сумму на три транша (один составит €10 млн, два остальных — €4 млн).
Покупкой Эдуара также интересуются французский «Бордо» и английский «Лестер».
Эдуар в прошлом сезоне принял участие в 31 матче чемпионата Шотландии. 23-летний французский форвард забил 18 мячей и сделал шесть результативных передач, став лучшим бомбардиром лиги.
Ранее сообщалось, что немецкий специалист Доменико Тедеско может вновь занять должность главного тренера московского «Спартака».