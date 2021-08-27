MSN: «Рубин» готов заплатить €18 млн за футболиста «Селтика» Эдуара

Казанский «Рубин» намерен предложить €18 млн за нападающего шотландского «Селтика» Одсонна Эдуара.

Как сообщает MSN, клуб из столицы Татарстана хочет разбить данную сумму на три транша (один составит €10 млн, два остальных — €4 млн).

Покупкой Эдуара также интересуются французский «Бордо» и английский «Лестер».

Эдуар в прошлом сезоне принял участие в 31 матче чемпионата Шотландии. 23-летний французский форвард забил 18 мячей и сделал шесть результативных передач, став лучшим бомбардиром лиги.

Ранее сообщалось, что немецкий специалист Доменико Тедеско может вновь занять должность главного тренера московского «Спартака».