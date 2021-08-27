Колосков — о жеребьёвке ЛЕ: шансы у «Локомотива» выше, чем у «Спартака»

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков прокомментировал итоги жеребьёвки группового этапа Лиги Европы УЕФА сезона-2021/22.

«Конечно, по сегодняшнему состоянию шансы у «Локомотива» выше, чем у «Спартака». У железнодорожников игра поставлена, а у «Спартака» её нет», — цитирует Колоскова «Спорт-Экспресс».

По мнению Колоскова, у железнодорожников хорошая игровая дисциплина и техничные футболисты. Также команда обладает хорошим волевым настроем.

«У меня нет оснований полагать, что «Локомотив» может изменить своим принципам. Считаю, что у команды хорошие шансы пройти дальше», — добавил он.

По результатам жеребьёвки, состоявшейся в Стамбуле, московский «Спартак» сыграет в группе C с итальянским «Наполи», английским «Лестер Сити» и польской «Легией».

Московский «Локомотив» сыграет в группе E с итальянским «Лацио», французским «Марселем» и турецким «Галатасараем».

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на итоги жеребьёвки Лиги Европы.