Колосков — о жеребьёвке ЛЕ: шансы у «Локомотива» выше, чем у «Спартака»

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Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков прокомментировал итоги жеребьёвки группового этапа Лиги Европы УЕФА сезона-2021/22.
Колосков — о жеребьёвке ЛЕ: шансы у «Локомотива» выше, чем у «Спартака»
  • РИА Новости

«Конечно, по сегодняшнему состоянию шансы у «Локомотива» выше, чем у «Спартака». У железнодорожников игра поставлена, а у «Спартака» её нет», — цитирует Колоскова «Спорт-Экспресс».

По мнению Колоскова, у железнодорожников хорошая игровая дисциплина и техничные футболисты. Также команда обладает хорошим волевым настроем.

«У меня нет оснований полагать, что «Локомотив» может изменить своим принципам. Считаю, что у команды хорошие шансы пройти дальше», — добавил он.

По результатам жеребьёвки, состоявшейся в Стамбуле, московский «Спартак» сыграет в группе C с итальянским «Наполи», английским «Лестер Сити» и польской «Легией».

Московский «Локомотив» сыграет в группе E с итальянским «Лацио», французским «Марселем» и турецким «Галатасараем».

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на итоги жеребьёвки Лиги Европы.

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