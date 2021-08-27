Губерниев: нашему футболу Сан-Марино дышит в спину, от почтальонов надо ещё отбиться

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Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на итоги жеребьёвки группового этапа Лиги Европы УЕФА сезона-2021/22.
Губерниев: нашему футболу Сан-Марино дышит в спину, от почтальонов надо ещё отбиться
  • РИА Новости

«У «Локомотива» прекрасная группа! Великолепная! А у «Спартака» всё очень хорошо! Я вообще всегда за то, чтобы нашим клубам доставались сильные соперники, а они действительно такие», — цитирует Губерниева «Чемпионат».

Комментатор считает, что обе команды должны выйти из группы, чтобы оправдать свои названия.

«Нашему футболу Сан-Марино дышит в спину, от почтальонов надо ещё отбиться. Сейчас, когда уже казалось, что всё пропало, мы начнём доказывать. Это наш такой характер», — добавил Губерниев.

Комментатор считает, что главный тренер «Спартака» Руй Витория вскоре может покинуть клуб. Он также отметил, что верит в «Локомотив» больше, чем в «Спартак».

По результатам жеребьёвки, состоявшейся в Стамбуле, московский «Спартак» сыграет в группе C с итальянским «Наполи», английским «Лестер Сити» и польской «Легией».

Московский «Локомотив» сыграет в группе E с итальянским «Лацио», французским «Марселем» и турецким «Галатасараем».

Ранее сообщалось, что в «Спартаке» отреагировали на итоги жеребьёвки Лиги Европы.

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