Фалькао отреагировал на шутку «Локомотива»

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Нападающий турецкого «Галатасарая» Радамель Фалькао ответил на шутку пресс-службы московского «Локомотива».
Фалькао отреагировал на шутку «Локомотива»
  • Reuters

По итогам жеребьёвки Лиги Европы сезона-2021/22 «Локомотив» и «Галатасарай» попали в одну группу.

«Всё-таки приедет», — написала пресс-служба «Локомотива» и отметила Фалькао в Twitter. Колумбийский футболист отреагировал на шутку подмигивающим эмоджи.

Напомним, что в 2011 году московский «Спартак» в первом матче четвертьфинального противостояния Лиги Европы проиграл «Порту» со счётом 5:1. Фалькао в той встречи оформил хет-трик. Ответный поединок москвичи также проиграли со счётом 2:5. После второго матча главный тренер «Спартака» произнёс знаменитую фразу: «Фалькао к нам не поедет».

По результатам жеребьёвки, состоявшейся в Стамбуле, «Спартак» и «Галатасарай» сыграют в группе E с итальянским «Лацио» и французским «Марселем».

Ранее сообщалось, что «Локомотив» может подписать полузащитника нидерландского «Утрехта» Гирано Керку.

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