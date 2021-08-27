Матыцин поздравил российских пловцов с завоеванием медалей Паралимпиады в Токио

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Министр спорта России Олег Матыцин поздравил российских пловцов Валерию Шабалину, Дарью Пикалову и Вячеслава Емельянцева с завоеванием медалей летних Паралимпийских игр в Токио.
Матыцин поздравил российских пловцов с завоеванием медалей Паралимпиады в Токио
  • РИА Новости

«Поздравляю Валерию Шабалину, Дарью Пикалову и Вячеслава Емельянцева с завоеванием золота, серебра и бронзы Паралимпиады в Токио! Также поздравляю наставников национальной команды и Паралимпийский комитет России с успехом российских пловцов», — цитирует Матыцина пресс-служба Минспорта.

Шабалина завоевала золото на дистанции 200 метров вольным стилем в категории S14. Пикалова выиграла серебро на дистанции 100 метров на спине в категории S12. Емельянцев — бронзу на дистанции 200 метров вольным стилем в категории S14.

Ранее Путин поздравил Асташова с завоеванием золота Паралимпиады в Токио.

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