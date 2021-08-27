Путин поздравил Шабалину с золотом Паралимпиады в Токио
- РИА Новости
«Уважаемая Валерия Андреевна! От души поздравляю Вас ещё с одним триумфом на Паралимпийских летних играх в Токио. Вы убедительно подтвердили свои лидерские, чемпионские качества, завоевали вторую золотую медаль», — цитирует президента официальный сайт Кремля.
Путин отметил, что завоевание золотой медали — заслуженная награда за мастерство россиянки, её потрясающее трудолюбие и целеустремлённость.
В финальном заплыве на дистанции 200 м вольным стилем в классе S14 Шабалина заняла первое место, показав время 2 минуты 3,71 секунды.
Ранее Путин поздравил Михаила Асташова с завоеванием золота Паралимпиады в Токио.