«Арсенал» выступил с заявлением по поводу скандального гола от «Ахмата»

Тульский «Арсенал» выступил с заявлением по поводу скандального гола от грозненского «Ахмата» в матче шестого тура Российской премьер-лиги.

«Есть принципы фейр-плей. Случившийся вчера эпизод является классическим примером этого негласного правила и принципов, которые активно поддерживаются и Международной федерацией футбола (ФИФА), и Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА)», — цитирует представителей тульского клуба «Чемпионат».

В «Арсенале» заявили, что защитник демонстративно и умышленно выбивал мяч в аут, потому что его партнёру требовалась медицинская помощь.

На 31-й минуте встречи «Ахмат» открыл счёт, проигнорировав принципы фейр-плей. Защитник «Арсенала», заметив, что его партнёр лежит на газоне, решил выбить мяч. Полузащитник соперника Бернард Бериша перехватил его, устремился в атаку, ворвался в штрафную и прострелил во вратарскую, откуда нападающий грозненцев Мохамед Конате отправил мяч в ворота.

Встреча проходила на стадионе «Ахмат Арена» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

Ранее сообщалось, что «Ахмат» выступил с заявлением по поводу скандального гола в ворота тульского «Арсенала».