«Ахмат» выступил с заявлением по поводу скандального гола в ворота «Арсенала»

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Грозненский «Ахмат» выступил с заявлением по поводу скандального гола в ворота тульского «Арсенала» в матче шестого тура Российской премьер-лиги.
«Ахмат» выступил с заявлением по поводу скандального гола в ворота «Арсенала»
  • РИА Новости
  • © Владимир Песня

«В марте 2018 года «Арсенал» забил «Ахмату» мяч на последних секундах, нарушив все правила фэйр-плей. Комбаров отчётливо видел, как получил травму Иванов и не постеснялся взять мяч и провести атаку, которая привела к голу», — говорится в заявлении грозненского клуба в Instagram.

В «Ахмате» заявили, что Бериша не видел, что на противоположном краю поля лежит игрок «Арсенала», и поэтому принял откидку мяча защитника тульской команды за технический брак.

«Ну а если кто-то думает иначе — примите за бумеранг», — сообщили в клубе.

Напомним, что на 31-й минуте грозненцы открыли счёт, проигнорировав принципы фэйр-плей. Защитник туляков, заметив, что его партнёр лежит на газоне, решил выбить мяч, но полузащитник полузащитник соперника перехватил мяч и устремился в атаку. Левым краем он ворвался в штрафную и прострелил во вратарскую, откуда нападающий Мохамед Конате отправил мяч в ворота.

Встреча проходила на стадионе «Ахмат Арена» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

Ранее сообщалось, что «Ахмат» победил «Арсенал» в матче шестого тура РПЛ.

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