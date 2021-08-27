«Ахмат» выступил с заявлением по поводу скандального гола в ворота «Арсенала»

Грозненский «Ахмат» выступил с заявлением по поводу скандального гола в ворота тульского «Арсенала» в матче шестого тура Российской премьер-лиги.

«В марте 2018 года «Арсенал» забил «Ахмату» мяч на последних секундах, нарушив все правила фэйр-плей. Комбаров отчётливо видел, как получил травму Иванов и не постеснялся взять мяч и провести атаку, которая привела к голу», — говорится в заявлении грозненского клуба в Instagram.

В «Ахмате» заявили, что Бериша не видел, что на противоположном краю поля лежит игрок «Арсенала», и поэтому принял откидку мяча защитника тульской команды за технический брак.

«Ну а если кто-то думает иначе — примите за бумеранг», — сообщили в клубе.

Напомним, что на 31-й минуте грозненцы открыли счёт, проигнорировав принципы фэйр-плей. Защитник туляков, заметив, что его партнёр лежит на газоне, решил выбить мяч, но полузащитник полузащитник соперника перехватил мяч и устремился в атаку. Левым краем он ворвался в штрафную и прострелил во вратарскую, откуда нападающий Мохамед Конате отправил мяч в ворота.

Встреча проходила на стадионе «Ахмат Арена» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

Ранее сообщалось, что «Ахмат» победил «Арсенал» в матче шестого тура РПЛ.