«Ахмат» вырвал победу у «Арсенала» в РПЛ благодаря голу на 95-й минуте
Встреча прошла в Грозном и завершилась со счётом 2:1.
На 31-й минуте хозяева повели благодаря голу Мохамеда Конате, а на 38-й команда из Тулы отыгралась — отличился Данил Степанов. Тем не менее чеченский коллектив всё же добыл три очка — на пятой компенсированной минуте ко второму тайму забил Игорь Коновалов.
В следующем туре «Ахмат» встретится с петербургским «Зенитом», а «Арсенал» сыграет с московским ЦСКА.
Ранее сообщалось, что «Спартак» на своём поле проиграл «Сочи» в матче РПЛ.