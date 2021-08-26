«Ахмат» вырвал победу у «Арсенала» в РПЛ благодаря голу на 95-й минуте

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Грозненский «Ахмат» обыграл тульский «Арсенал» в матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
«Ахмат» вырвал победу у «Арсенала» в РПЛ благодаря голу на 95-й минуте

Встреча прошла в Грозном и завершилась со счётом 2:1.

На 31-й минуте хозяева повели благодаря голу Мохамеда Конате, а на 38-й команда из Тулы отыгралась — отличился Данил Степанов. Тем не менее чеченский коллектив всё же добыл три очка — на пятой компенсированной минуте ко второму тайму забил Игорь Коновалов.

В следующем туре «Ахмат» встретится с петербургским «Зенитом», а «Арсенал» сыграет с московским ЦСКА.

Ранее сообщалось, что «Спартак» на своём поле проиграл «Сочи» в матче РПЛ.

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