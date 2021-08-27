Путин поздравил россиян с пятым Международным днём бокса

Президент России Владимир Путин поздравил представителей боксёрского сообщества страны с пятым Международным днём бокса.

Путин отметил, что в России бокс по праву пользуется особой популярностью, потому что воспитывает волю, закаляет характер, учит идти только вперёд и побеждать.

«Уверен, что нынешний День бокса порадует профессионалов и любителей спорта насыщенной и интересной программой, послужит продвижению ценностей физической культуры и здорового образа жизни», — цитирует президента официальный сайт Кремля.

Ранее Путин поздравил Михаила Асташова с завоеванием золота Паралимпиады в Токио.