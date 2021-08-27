Фернандес и Максименко первыми прибыли в расположение сборной России

Защитник московского ЦСКА Марио Фернандес и вратарь столичного «Спартака» Александр Максименко первыми прибыли в расположение сборной России в Новогорске.

Об этом сообщает пресс-служба национальной команды.

Сборная начинает собираться в Новогорске – первыми приехали Марио и Макси 👋🇷🇺 pic.twitter.com/BS9KnqCdbp — Сборная России (@TeamRussia) August 27, 2021

Сборная России в рамках отборочного турнира чемпионата мира 2022 года 1 сентября сыграет с Хорватией в Москве, 4 сентября — в Никосии с Кипром, 7 сентября — с Мальтой снова в Москве.

Ранее сообщалось, что Жиркову запретили восстанавливаться на базе сборной России.