Фернандес и Максименко первыми прибыли в расположение сборной России
- РИА Новости
Об этом сообщает пресс-служба национальной команды.
Сборная начинает собираться в Новогорске – первыми приехали Марио и Макси 👋🇷🇺 pic.twitter.com/BS9KnqCdbp— Сборная России (@TeamRussia) August 27, 2021
Сборная России в рамках отборочного турнира чемпионата мира 2022 года 1 сентября сыграет с Хорватией в Москве, 4 сентября — в Никосии с Кипром, 7 сентября — с Мальтой снова в Москве.
Ранее сообщалось, что Жиркову запретили восстанавливаться на базе сборной России.