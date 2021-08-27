Уткин прокомментировал скандальный гол «Ахмата» в ворота «Арсенала»

Спортивный журналист Василий Уткин поделился мнением о скандальном голе грозненского «Ахмата» в ворота тульского «Арсенала» в матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«В случае с голом грозненцев, когда Бериша подобрал выбитый нарочно в аут мяч, я считаю совершенно лишним обсуждать, нарочно ли он это сделал или нет», — написал Уткин в своём Telegram-канале.

По мнению журналиста, отныне, что бы ни случилось с футболистом грозненской команды, лежит он на поле или нет, команда-соперник должна спокойно и сколько потребуется разыгрывать лишнего.

Напомним, что на 31-й минуте встречи «Ахмат» открыл счёт, проигнорировав принципы фейр-плей. Защитник «Арсенала» Урош Радакович, заметив, что его партнёр лежит на газоне, решил выбить мяч, но полузащитник грозненцев Бернард Бериша перехватил его, устремился в атаку, ворвался в штрафную и прострелил во вратарскую, откуда нападающий Мохамед Конате отправил мяч в ворота.

Встреча проходила на стадионе «Ахмат Арена» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

Ранее «Ахмат» выступил с заявлением по поводу скандального гола в ворота «Арсенала».