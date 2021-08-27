В сборной России объяснили просьбу к Жиркову покинуть базу в Новогорске

Руководитель пресс-службы сборной России по футболу Самвел Авакян объяснил просьбу к защитнику Юрию Жиркову покинуть тренировочную базу в Новогорске.

«Для начала нужно подчеркнуть, что Юрий Жирков — особенный футболист для сборной России и всего российского футбола. Но правила доступа на базу одни для всех, и подобный запрет прежде всего связан с «ковидным протоколом», — цитирует Авакяна «Матч ТВ».

Сборная России в рамках отборочного турнира чемпионата мира 2022 года 1 сентября сыграет с Хорватией в Москве, 4 сентября — в Никосии с Кипром, 7 сентября — с Мальтой снова в Москве.

Ранее сообщалось, что Жиркову запретили восстанавливаться на базе сборной России.