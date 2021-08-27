L`Equipe: Мбаппе пообещал руководству ПСЖ не вступать в конфликт, если не перейдёт в «Реал»

Французский нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе пообещал руководству клуба, что не будет конфликтовать в случае срыва перехода в мадридский «Реал».

Как сообщает L`Equipe, Мбаппе готов доиграть в ПСЖ до конца контракта, рассчитанного до лета 2022 года.

Ранее сообщалось, что стороны могут официально оформить трансфер в пятницу, 27 августа, за €170 млн.

Мбаппе выступает за французский клуб с 2017 года. С тех пор он провёл за команду 174 матча, забил 133 мяча и отдал 63 результативные передачи.

Ранее сообщалось, что «Реал» готов заплатить за Мбаппе €180 млн.