L`Equipe: Мбаппе пообещал руководству ПСЖ не вступать в конфликт, если не перейдёт в «Реал»
- Reuters
Как сообщает L`Equipe, Мбаппе готов доиграть в ПСЖ до конца контракта, рассчитанного до лета 2022 года.
Ранее сообщалось, что стороны могут официально оформить трансфер в пятницу, 27 августа, за €170 млн.
Мбаппе выступает за французский клуб с 2017 года. С тех пор он провёл за команду 174 матча, забил 133 мяча и отдал 63 результативные передачи.
Ранее сообщалось, что «Реал» готов заплатить за Мбаппе €180 млн.