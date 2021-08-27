B/R Football: «Манчестер Сити» предложит «Ювентусу» €30 млн за Роналду

Английский «Манчестер Сити» предложит итальянскому «Ювентусу» €30 млн за португальского нападающего Криштиану Роналду.

Об этом сообщает B/R Football в Twitter со ссылкой на итальянского журналиста Джанлуку ди Марцио.

Отмечается, что «Манчестер Сити» сделает «Ювентусу» официальное предложение 27 августа.

Роналду выступает за итальянский клуб с 2018 года. В прошедшем сезоне нападающий забил 29 мячей и стал лучшим бомбардиром итальянской Серии А. Контракт португальца с итальянцами рассчитан до 30 июня 2022 года.

Ранее сообщалось, что Роналду уведомил руководство «Ювентуса» об уходе.