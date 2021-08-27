Итальянский журналист сообщил, что Роналду уведомил руководство «Ювентуса» об уходе

Нападающий итальянского «Ювентуса» Криштиану Роналду принял окончательное решение покинуть клуб.

Как сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо в Twitter, 36-летний игрок уже уведомил руководство о своём решении и попросил продать его.

Форвард выступает за «Ювентус» с 2018 года. В прошедшем сезоне Роналду забил 29 голов и стал лучшим бомбардиром итальянской Серии А. Контракт португальца с туринским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.

Ранее президент ПСЖ заявил, Роналду не перейдёт во французский клуб.