Итальянский журналист сообщил, что Роналду пойдёт на понижение в зарплате ради перехода в «Манчестер Сити»

Короткая ссылка
Португальский нападающий итальянского «Ювентуса» Криштиану Роналду близок к переходу в английский «Манчестер Сити».
Итальянский журналист сообщил, что Роналду пойдёт на понижение в зарплате ради перехода в «Манчестер Сити»
  • Reuters
  • © Massimo Pinca

Как сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо на своей странице в Twitter, агент Роналду Жорже Мендеш 27 августа выйдет на прямой контакт с представителями «Манчестер Сити» и обсудит зарплату своего клиента.

Отмечается, что зарплата нападающего будет меньше €31 млн в год, которые он получал по контракту с «Ювентусом».

Португалец выступает за итальянский клуб с 2018 года. В прошедшем сезоне он забил 29 мячей и стал лучшим бомбардиром итальянской Серии А. Его контракт с итальянцами рассчитан до 30 июня 2022 года.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» предложит «Ювентусу» €30 млн за Роналду.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить