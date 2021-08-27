Итальянский журналист сообщил, что Роналду пойдёт на понижение в зарплате ради перехода в «Манчестер Сити»

Португальский нападающий итальянского «Ювентуса» Криштиану Роналду близок к переходу в английский «Манчестер Сити».

Как сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо на своей странице в Twitter, агент Роналду Жорже Мендеш 27 августа выйдет на прямой контакт с представителями «Манчестер Сити» и обсудит зарплату своего клиента.

Отмечается, что зарплата нападающего будет меньше €31 млн в год, которые он получал по контракту с «Ювентусом».

Португалец выступает за итальянский клуб с 2018 года. В прошедшем сезоне он забил 29 мячей и стал лучшим бомбардиром итальянской Серии А. Его контракт с итальянцами рассчитан до 30 июня 2022 года.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» предложит «Ювентусу» €30 млн за Роналду.