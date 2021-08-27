Россиянка Дьяченко не смогла выйти в финал квалификации US Open

Российская теннисистка Виталия Дьяченко потерпела поражение от британки Кэйти Бултер в матче 1/2 финала квалификационного этапа Открытого чемпионата США.

Встреча завершилась со счётом 2:6, 7:5, 6:4 в пользу Бултер.

Открытый чемпионат состоится с 30 августа по 12 сентября.

Ранее сообщалось, что Анастасия Павлюченкова получила визу США и выступит на US Open.