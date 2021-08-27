Березуцкий прокомментировал поражение ЦСКА от «Зенита»

Главный тренер московского ЦСКА Алексей Березуцкий высказался о поражении от петербургского «Зенита» в матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Игра разбилась на отрезки, были моменты и у нас, и у «Зенита». В итоге они свой шанс реализовали. Во втором тайме, особенно после первого гола, моментов у нас не было», — цитирует Березуцкого «Чемпионат».

Он также отметил, что в команде давно планировали перейти на игру в три центральных защитника. Специалист считает, что данный эксперимент удался.

ЦСКА проиграл «Зениту» со счётом 0:1. Встреча прошла в Санкт-Петербурге. «Зенит» набрал 14 очков и возглавил турнирную таблицу чемпионата России. Армейцы находятся на шестой строчке с девятью очками в активе.

Ранее Сергей Семак заявил, что матч с ЦСКА складывался для «Зенита» очень тяжело.