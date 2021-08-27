Семак: матч с ЦСКА складывался для «Зенита» очень тяжело

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу над московским ЦСКА в матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Матч складывался очень тяжело. Начали неплохо с контролем, качество было хорошее, но потом не очень удачно сыграли. В перерыве надо было навести порядок в обороне, что мы и сделали. Во втором тайме сыграли надёжнее», — цитирует Семака РИА Новости.

Он отметил, что в минувшей игре сине-бело-голубые не очень хорошо действовали в атаке, но всё равно смогли победить, проявив самоотдачу. Кроме того, специалист заявил, что ему не понравилась игра команды в обороне вторую часть первого тайма.

Ранее сообщалось, что мяч Сердара Азмуна принёс «Зениту» победу над ЦСКА (1:0) в шестом туре РПЛ.