Семак: матч с ЦСКА складывался для «Зенита» очень тяжело

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Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу над московским ЦСКА в матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Семак: матч с ЦСКА складывался для «Зенита» очень тяжело
  • РИА Новости
  • © Алексей Даничев

«Матч складывался очень тяжело. Начали неплохо с контролем, качество было хорошее, но потом не очень удачно сыграли. В перерыве надо было навести порядок в обороне, что мы и сделали. Во втором тайме сыграли надёжнее», — цитирует Семака РИА Новости.

Он отметил, что в минувшей игре сине-бело-голубые не очень хорошо действовали в атаке, но всё равно смогли победить, проявив самоотдачу. Кроме того, специалист заявил, что ему не понравилась игра команды в обороне вторую часть первого тайма.

Ранее сообщалось, что мяч Сердара Азмуна принёс «Зениту» победу над ЦСКА (1:0) в шестом туре РПЛ.

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