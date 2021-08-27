Жена владельца «Спартака»: Витория неконкурентоспособен в России и Европе
«Я не смотрела игру. По поводу Руя я выразила своё мнение ещё в марте. Поэтому данная ситуация для меня вполне ожидаема. Он неконкурентоспособен ни в Европе, ни в России», — цитирует Салихову «Чемпионат».
Она также отметила, что всё происходящее с командой является ответственностью бывшего спортивного директора клуба Руя Витории.
«Спартак» уступил «Сочи» на своём поле со счётом 1:2. Таким образом, красно-белые потерпели уже третье поражение в нынешнем сезоне РПЛ. Подопечные Витории занимают восьмое место в турнирной таблице чемпионата, набрав семь очков.
Ранее Квинси Промес пообещал, что «Спартак» выберется из сложной ситуации.