Жена владельца «Спартака»: Витория неконкурентоспособен в России и Европе

Зарема Салихова, супруга владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, резко высказалась по поводу главного тренера команды Руя Витории после поражения от «Сочи» в матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Я не смотрела игру. По поводу Руя я выразила своё мнение ещё в марте. Поэтому данная ситуация для меня вполне ожидаема. Он неконкурентоспособен ни в Европе, ни в России», — цитирует Салихову «Чемпионат».

Она также отметила, что всё происходящее с командой является ответственностью бывшего спортивного директора клуба Руя Витории.

«Спартак» уступил «Сочи» на своём поле со счётом 1:2. Таким образом, красно-белые потерпели уже третье поражение в нынешнем сезоне РПЛ. Подопечные Витории занимают восьмое место в турнирной таблице чемпионата, набрав семь очков.

Ранее Квинси Промес пообещал, что «Спартак» выберется из сложной ситуации.