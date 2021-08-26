Промес пообещал, что «Спартак» выберется из сложной ситуации

Нападающий московского «Спартака» Квинси Промес прокомментировал неудовлетворительные результаты команды на старте сезона.

«Всё, что я могу сказать: это сложная ситуация, но мы выберемся из неё, в команде всё отлично. Шансы «Спартака» в этом сезоне? Скажу так: сейчас трудные времена, но мы вместе», — приводит слова Промеса «Матч ТВ».

Голландский полузащитник заявил, что ничего не знает о возможной отставке Руя Витории.

«Спартак» уступил «Сочи» на своём поле со счётом 1:2. Таким образом, красно-белые потерпели уже третье поражение в нынешнем сезоне РПЛ. Подопечные Витории занимают восьмое место в турнирной таблице чемпионата, набрав семь очков.

Ранее болельщики «Спартака» на высоких тонах пообщались с защитником столичного клуба Самуэлем Жиго.