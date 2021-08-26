Фанаты «Спартака» вступили в перепалку с Жиго после матча с «Сочи»
- РИА Новости
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Как сообщает «Чемпионат», Жиго проходил мимо болельщиков и обратился к ним с извинениями.
Болельщики в ответ крикнули французу: «Не позорься! Езжай домой».
По словам игрока «Спартака», футболисты команды делают всё возможное, чтобы улучшить результат.
«Мы пробуем, но это же футбол. Вы знаете, что это очень тяжело», — заключил он.
«Спартак» уступил «Сочи» на своём поле со счётом 1:2. Таким образом, красно-белые потерпели уже третье поражение в нынешнем сезоне РПЛ. Подопечные Руя Витории занимают восьмое место в турнирной таблице чемпионата, набрав семь очков.
Ранее главный тренер «Спартака» Руй Витория ответил на вопрос о возможной отставке после поражения от «Сочи».