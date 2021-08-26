Фанаты «Спартака» вступили в перепалку с Жиго после матча с «Сочи»

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Болельщики «Спартака» на высоких тонах пообщались с защитником столичного клуба Самуэлем Жиго после матча шестого тура чемпионата России по футболу с «Сочи» (1:2) в Москве.
Фанаты «Спартака» вступили в перепалку с Жиго после матча с «Сочи»
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

Как сообщает «Чемпионат», Жиго проходил мимо болельщиков и обратился к ним с извинениями.

Болельщики в ответ крикнули французу: «Не позорься! Езжай домой».

По словам игрока «Спартака», футболисты команды делают всё возможное, чтобы улучшить результат.

«Мы пробуем, но это же футбол. Вы знаете, что это очень тяжело», — заключил он.

«Спартак» уступил «Сочи» на своём поле со счётом 1:2. Таким образом, красно-белые потерпели уже третье поражение в нынешнем сезоне РПЛ. Подопечные Руя Витории занимают восьмое место в турнирной таблице чемпионата, набрав семь очков.

Ранее главный тренер «Спартака» Руй Витория ответил на вопрос о возможной отставке после поражения от «Сочи».

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