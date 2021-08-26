Салихова заявила, что Витория продолжит работу в «Спартаке»
- РИА Новости
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«Руй пришёл увеличивать трансферную стоимость игроков, открывать в них неведомые таланты. Поэтому пусть работает», — цитирует Салихову «Спорт-Экспресс».
«Спартак» уступил «Сочи» на своём поле со счётом 1:2. Таким образом, красно-белые потерпели уже третье поражение в нынешнем сезоне РПЛ. Подопечные Витории занимают восьмое место в турнирной таблице чемпионата, набрав семь очков.
Ранее Витория заявил, что не намерен подавать в отставку с поста главного тренера «Спартака».