Салихова заявила, что Витория продолжит работу в «Спартаке»

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Зарема Салихова, супруга владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, ответила на вопрос о возможной отставке главного тренера команды Руя Витории после поражения от «Сочи» в матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Салихова заявила, что Витория продолжит работу в «Спартаке»
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

«Руй пришёл увеличивать трансферную стоимость игроков, открывать в них неведомые таланты. Поэтому пусть работает», — цитирует Салихову «Спорт-Экспресс»

«Спартак» уступил «Сочи» на своём поле со счётом 1:2. Таким образом, красно-белые потерпели уже третье поражение в нынешнем сезоне РПЛ. Подопечные Витории занимают восьмое место в турнирной таблице чемпионата, набрав семь очков.

Ранее Витория заявил, что не намерен подавать в отставку с поста главного тренера «Спартака».

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