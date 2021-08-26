В «Спартаке» высказались о возможном приезде фанатов на базу клуба

Руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал информацию о том, что группа болельщиков столичного клуба собирается посетить базу красно-белых после неудовлетворительных результатов команды.

«Вы видели, что от разговора с фанатами никто не прячется. Георгий Джикия после матча с «Уралом» очень долго говорил с фанатами», — цитирует Зеленова «Спорт-Экспресс».

По его словам, никто в команде прятаться от болельщиков не собирается, поскольку футболисты и руководство клуба готовы к любому разговору.

«Никакой официальной информации по поводу визита фанатов на базу у нас нет — это только слухи», — рассказал Зеленов.

«Сочи» одержал волевую победу над «Спартаком» в матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со счётом 2:1. Красно-белые потерпели уже третье поражение в чемпионате России. Команда Руя Витории занимает восьмое место в турнирной таблице, набрав семь очков.

Ранее Витория заявил, что не намерен подавать в отставку с поста главного тренера «Спартака».