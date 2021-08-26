Петржела считает, что «Зенит» может рассчитывать на место не выше третьего в ЛЧ

Бывший главный тренер петербургского «Зенита» Властимил Петржела поделился ожиданиями от выступления команды в групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/22.

«Хорошие команды в группе. Завидую болельщикам «Зенита», что смогут посмотреть на такие красивые клубы вживую. Шанс на третье место есть», — приводит слова чешского специалиста «Спорт-Экспресс».

Вместе с тем Петржела выразил надежду, что «Зенит» сможет всё-таки пробиться в плей-офф турнира.

«Не надо бояться других команд. Играть против «Челси» — это супер для игроков, болельщиков и руководства», — сказал Петржела.

«Зенит» попал в группу H вместе с английским «Челси», итальянским «Ювентусом» и шведским «Мальмё». Причём лондонский клуб является действующим победителем Лиги чемпионов. Первые матчи группового раунда пройдут 14—15 сентября.

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал результаты жеребьёвки группового этапа Лиги чемпионов для петербургского «Зенита».