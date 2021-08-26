Мостовой: «Зениту» повезло, что в группе Лиги чемпионов достался «Мальмё»

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Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал результаты жеребьёвки группового этапа Лиги чемпионов сезона-2021/22 для петербургского «Зенита».
Мостовой: «Зениту» повезло, что в группе Лиги чемпионов достался «Мальмё»
  • © Екатерина Чеснокова
  • РИА Новости

«Нормальная жеребьёвка. Другого ждать и не приходилось. Всё равно две команды будут сильными. Повезло, что хоть «Мальмё» достался. Это всё-таки не «Вольфсбург» или ещё кто-то», — цитирует Мостового «Чемпионат».

Кроме того, экс-футболист не стал давать прогноз на выступление «Зенита» в турнире, так как регулярно в России начинают строить предположения, а команды просто проваливаются.

«Зенит» попал в группу H вместе с английским «Челси», итальянским «Ювентусом» и шведским «Мальмё». Причём лондонский клуб является действующим победителем Лиги чемпионов.

Ранее бывший футболист «Зенита» Дмитрий Радченко поделился ожиданиями от выступления команды с берегов Невы в групповом этапе Лиги чемпионов.

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