Радченко — о жеребьёвке ЛЧ: успехом для «Зенита» будет выход из группы
- Reuters
«Успехом для «Зенита», конечно, будет выход из группы. В Лиге чемпионов слабых команд не бывает. В последние годы специалисты и болельщики рассуждали о том, что «Зениту» достаются проходимые соперники. Как показывает практика — ничего подобного», — приводит слова Радченко «Чемпионат».
По его мнению, очевидно, что «Челси» и «Ювентус» превосходят «Зенит» по составу. Однако «Мальмё» коллектив из Санкт-Петербурга должен обыгрывать. При этом специалист всё равно считает, что у сине-бело-голубых приличная группа.
«Наконец-то мы увидим грандов мирового футбола в Санкт-Петербурге. Будет очень интересно посмотреть на то, как мы будем выглядеть на этом уровне. Группа хорошая», — добавил он.
Ранее сообщалось, что в Стамбуле прошла жеребьёвка группового этапа Лиги чемпионов.