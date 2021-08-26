Радченко — о жеребьёвке ЛЧ: успехом для «Зенита» будет выход из группы

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Бывший футболист «Зенита» Дмитрий Радченко поделился ожиданиями от выступления команды с берегов Невы в групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/22.
Радченко — о жеребьёвке ЛЧ: успехом для «Зенита» будет выход из группы
  • Reuters

«Успехом для «Зенита», конечно, будет выход из группы. В Лиге чемпионов слабых команд не бывает. В последние годы специалисты и болельщики рассуждали о том, что «Зениту» достаются проходимые соперники. Как показывает практика — ничего подобного», — приводит слова Радченко «Чемпионат».

По его мнению, очевидно, что «Челси» и «Ювентус» превосходят «Зенит» по составу. Однако «Мальмё» коллектив из Санкт-Петербурга должен обыгрывать. При этом специалист всё равно считает, что у сине-бело-голубых приличная группа.

«Наконец-то мы увидим грандов мирового футбола в Санкт-Петербурге. Будет очень интересно посмотреть на то, как мы будем выглядеть на этом уровне. Группа хорошая», — добавил он.

Ранее сообщалось, что в Стамбуле прошла жеребьёвка группового этапа Лиги чемпионов.

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