Мозес и Промес остались в запасе «Спартака» на матч с «Сочи»

Короткая ссылка
Стал известен стартовый состав московского «Спартака» на матч шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Сочи».
Мозес и Промес остались в запасе «Спартака» на матч с «Сочи»
  • © spartak.com

С первых минут на поле выйдут Александр Максименко, Илья Кутепов, Самуэль Жиго, Георгий Джикия, Наиль Умяров, Роман Зобнин, Айртон Лукас, Зелимхан Бакаев, Джордан Ларссон, Александр Соболев и Эсекьель Понсе.

Примечательно, что в запасе у красно-белых остались Квинси Промес и Виктор Мозес.

Встреча пройдёт 26 августа на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Начало — в 16:30 мск.

Ранее сообщалось, что экс-тренер красно-белых Олег Романцев назвал самый яркий момент в истории «Спартака».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить