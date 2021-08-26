Мозес и Промес остались в запасе «Спартака» на матч с «Сочи»
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С первых минут на поле выйдут Александр Максименко, Илья Кутепов, Самуэль Жиго, Георгий Джикия, Наиль Умяров, Роман Зобнин, Айртон Лукас, Зелимхан Бакаев, Джордан Ларссон, Александр Соболев и Эсекьель Понсе.
Примечательно, что в запасе у красно-белых остались Квинси Промес и Виктор Мозес.
Встреча пройдёт 26 августа на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Начало — в 16:30 мск.
Ранее сообщалось, что экс-тренер красно-белых Олег Романцев назвал самый яркий момент в истории «Спартака».