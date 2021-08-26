Мозес и Промес остались в запасе «Спартака» на матч с «Сочи»

Стал известен стартовый состав московского «Спартака» на матч шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Сочи».

С первых минут на поле выйдут Александр Максименко, Илья Кутепов, Самуэль Жиго, Георгий Джикия, Наиль Умяров, Роман Зобнин, Айртон Лукас, Зелимхан Бакаев, Джордан Ларссон, Александр Соболев и Эсекьель Понсе.

Примечательно, что в запасе у красно-белых остались Квинси Промес и Виктор Мозес.

Встреча пройдёт 26 августа на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Начало — в 16:30 мск.

Ранее сообщалось, что экс-тренер красно-белых Олег Романцев назвал самый яркий момент в истории «Спартака».