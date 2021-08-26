Романцев назвал самый яркий момент в истории «Спартака»

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев назвал самый яркий эпизод в истории московского клуба.

«Возможно, я кого-то удивлю, назвав самой яркой страницей «Спартака» победу олимпийской сборной СССР на Олмпиаде-1956 в Мельбурне, в составе которой выступали десять его игроков» — цитирует Романцева «Спорт-Экспресс».

В составе олимпийской сборной СССР из «Спартака» выступали Николай Тищенко, Михаил Огоньков, Алексей Парамонов, Игорь Нетто, Борис Татушин, Анатолий Исаев, Никита Симонян, Анатолий Масленкин, Сергей Сальников и Анатолий Ильин.

В финале Олимпиады-1956 сборная СССР обыграла Югославию со счётом 1:0. Единственный гол в матче забил спартаковец Анатолий Ильин.

Ранее сообщалось, что «Спартак» узнал свою корзину при жеребьёвке группового раунда Лиги Европы.