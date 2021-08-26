РФС назвал допустимое количество зрителей на сентябрьских матчах сборной

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Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев сообщил, что на сентябрьские матчи квалификационного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года с участием российской сборной будет допущено до 3 тыс. человек.
РФС назвал допустимое количество зрителей на сентябрьских матчах сборной
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

«К сожалению, эпидемиологическая обстановка пока не позволила изменить действующие требования. И на ближайшие домашние матчи сборной на стадионы будет допущено по 3 тыс. зрителей. При этом для прохода на стадион не потребуется ПЦР-тест или сертификат о вакцинации», — приводит слова Алаева пресс-служба РФС.

Вместе с тем функционер попросил болельщиков с пониманием отнестись к позднему старту начала продаж билетов на матчи сборной России. Алаев не исключил, что в скором времени будет увеличено количество зрителей на трибунах.

«27 августа начнём продажи билетов на матч с Хорватией, в понедельник — на матч с Мальтой», — сказал он.

1 сентября сборная России в рамках отбора на ЧМ-2022 на своём поле сыграет с Хорватией, 4 сентября на выезде встретится с Кипром, а 7 сентября дома проведёт матч с Мальтой.

Ранее Алаев заявил, что французский «Монако» отпустил полузащитника Александра Головина в сборную России на ближайшие матчи квалификации чемпионата мира 2022 года.

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