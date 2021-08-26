Головин 27 августа присоединится к сборной России по футболу

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Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев заявил, что французский «Монако» отпустил полузащитника Александра Головина в сборную России на ближайшие матчи квалификации чемпионата мира 2022 года.
Головин 27 августа присоединится к сборной России по футболу
  • © РФС

«Благодарны футбольному клубу «Монако», который согласился отпустить Александра в сборную. Он присоединится к команде 27 августа», — цитирует Алаева пресс-служба РФС.

Он также выразил уверенность, что ранний приезд игрока поможет национальной команде и позволит лучше подготовиться к матчам.

1 сентября сборная России в рамках отбора на ЧМ-2022 на своём поле сыграет с Хорватией, 4 сентября на выезде встретится с Кипром, а 7 сентября дома проведёт матч с Мальтой.

Ранее бывший главный тренер сборной России Олег Романцев прокомментировал невызов нападающего петербургского «Зенита» Артёма Дзюбы и форварда московского «Спартака» Александра Соболева в национальную команду.

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