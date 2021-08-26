Теннисист Медведев: в футболе я бы был как Дзюба

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Вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев рассказал, каким бы он мог стать футболистом.
Теннисист Медведев: в футболе я бы был как Дзюба
  • Reuters

«Может, я был бы как Артём Дзюба. Он лучший бомбардир в истории сборной России, это уникальный футболист. Про него говорят, что он ничего не умеет, но он при этом забивает. Возможно, я бы был таким же. Не понимал бы, что нужно делать на поле, но каким-то образом всё равно забивал», — передаёт слова Медведева Spox

Теннисист добавил, что с его ростом он легко мог бы стать центральным защитником, но он плохо защищается.

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба с 30 голами является лучшим бомбардиром в истории сборной России по футболу наравне с Александром Кержаковым. 

Ранее бывший главный тренер сборной России Олег Романцев выразил уверенность, что Дзюба убедит наставника национальной команды Валерия Карпина вернуть его в состав. 

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