Теннисист Медведев: в футболе я бы был как Дзюба

Вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев рассказал, каким бы он мог стать футболистом.

«Может, я был бы как Артём Дзюба. Он лучший бомбардир в истории сборной России, это уникальный футболист. Про него говорят, что он ничего не умеет, но он при этом забивает. Возможно, я бы был таким же. Не понимал бы, что нужно делать на поле, но каким-то образом всё равно забивал», — передаёт слова Медведева Spox.

Теннисист добавил, что с его ростом он легко мог бы стать центральным защитником, но он плохо защищается.

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба с 30 голами является лучшим бомбардиром в истории сборной России по футболу наравне с Александром Кержаковым.

Ранее бывший главный тренер сборной России Олег Романцев выразил уверенность, что Дзюба убедит наставника национальной команды Валерия Карпина вернуть его в состав.