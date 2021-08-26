Романцев: Дзюба с Соболевым ещё убедят Карпина вернуть их в сборную

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Бывший главный тренер сборной России Олег Романцев прокомментировал невызов нападающего петербургского «Зенита» Артёма Дзюбы и форварда московского «Спартака» Александра Соболева в национальную команду на отборочные матчи чемпионата мира 2022 года.
Романцев: Дзюба с Соболевым ещё убедят Карпина вернуть их в сборную
  • Reuters

«Думаю, в данном случае Карпин руководствовался старым проверенным правилом — в сборной должны быть те, кто регулярно выступает за клубы и показывает качественную игру.

Но лично я уверен, что Дзюба с Соболевым ещё убедят его вернуть их в сборную. Конечно, всё это вызывает тревогу за атаку сборной», — передает слова Романцева «Спорт-Экспресс».

Он добавил, что у обоих футболистов отмечается спад в физической форме.

Сборная России в рамках отборочного турнира чемпионата мира 2022 года 1 сентября сыграет с Хорватией в Москве, 4 сентября — с Кипром в Никосии, 7 сентября — с Мальтой снова в Москве.

Ранее тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов объяснил причину невызова голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова на отборочные матчи чемпионата мира 2022 года.

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