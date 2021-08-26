Кафанов объяснил невызов Сафонова в сборную России
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- РИА Новости
«В двух из первых трёх матчей РПЛ Матвей сыграл не очень хорошо: с «Химками» и «Зенитом». Допустил ошибки, которые напрямую повлияли на результат. Безусловно, Сафонов — очень талантливый вратарь и надежда нашего цеха. Если не снизит к себе требования, то, безусловно, станет первым номером. Не надо опережать события. Каждый голкипер должен понимать, что для сборной есть главный критерий», — цитирует Кафанова «Чемпионат».
Тренер добавил, что ездил на тренировку «Краснодара», чтобы посмотреть на Сафонова. Кафанов отметил устойчивую психику вратаря.
Сборная России в рамках отборочного турнира чемпионата мира 2022 года 1 сентября сыграет с Хорватией в Москве, 4 сентября — с Кипром в Никосии, 7 сентября — с Мальтой снова в Москве.
Ранее Кафанов объяснил включение в итоговую заявку сборной России пяти вратарей.