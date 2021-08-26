Кафанов объяснил невызов Сафонова в сборную России

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов объяснил причину невызова голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова на отборочные матчи чемпионата мира 2022 года.

«В двух из первых трёх матчей РПЛ Матвей сыграл не очень хорошо: с «Химками» и «Зенитом». Допустил ошибки, которые напрямую повлияли на результат. Безусловно, Сафонов — очень талантливый вратарь и надежда нашего цеха. Если не снизит к себе требования, то, безусловно, станет первым номером. Не надо опережать события. Каждый голкипер должен понимать, что для сборной есть главный критерий», — цитирует Кафанова «Чемпионат».

Тренер добавил, что ездил на тренировку «Краснодара», чтобы посмотреть на Сафонова. Кафанов отметил устойчивую психику вратаря.

Сборная России в рамках отборочного турнира чемпионата мира 2022 года 1 сентября сыграет с Хорватией в Москве, 4 сентября — с Кипром в Никосии, 7 сентября — с Мальтой снова в Москве.

Ранее Кафанов объяснил включение в итоговую заявку сборной России пяти вратарей.