РФС может перенести из Казани в Москву матч Россия — Словакия

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Генеральный секретарь Российского футбольного союза Александр Алаев заявил, что РФС рассматривает вариант переноса из Казани в Москву матча квалификационного турнира чемпионата мира — 2022 в Катаре между сборной России и командой Словакии.
РФС может перенести из Казани в Москву матч Россия — Словакия
  • © Максим Богодвид
  • РИА Новости

«Состояние газона на «Казань Арене» вызывает беспокойство. Находимся на оперативной связи с руководством региона. Отрабатываем вариант возможного переноса матча сборной из Казани, но для этого нужно получить согласие УЕФА и словацкой стороны», — приводит слова Алаева пресс-служба РФС.

По его словам, в случае переноса игры приоритетным городом является Москва, поскольку РФС сможет изолировать сборную России в подмосковном Новогорске и без дополнительных перелётов свести риск заболевания футболистов к минимуму.

«Окончательное решение будет принято в ближайшее время«», — отметил функционер. 

Встреча группы H между командами России и Словакии пройдёт 8 октября и начнётся в 21:45 мск.

Ранее тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов объяснил причину невызова голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова на отборочные матчи чемпионата мира 2022 года.

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