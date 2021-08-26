РФС может перенести из Казани в Москву матч Россия — Словакия
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- РИА Новости
«Состояние газона на «Казань Арене» вызывает беспокойство. Находимся на оперативной связи с руководством региона. Отрабатываем вариант возможного переноса матча сборной из Казани, но для этого нужно получить согласие УЕФА и словацкой стороны», — приводит слова Алаева пресс-служба РФС.
По его словам, в случае переноса игры приоритетным городом является Москва, поскольку РФС сможет изолировать сборную России в подмосковном Новогорске и без дополнительных перелётов свести риск заболевания футболистов к минимуму.
«Окончательное решение будет принято в ближайшее время«», — отметил функционер.
Встреча группы H между командами России и Словакии пройдёт 8 октября и начнётся в 21:45 мск.
Ранее тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов объяснил причину невызова голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова на отборочные матчи чемпионата мира 2022 года.