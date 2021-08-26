Билялетдинов назвал РПЛ неконкурентоспособным чемпионатом

Бывший полузащитник «Локомотива», «Эвертона» и сборной России Динияр Билялетдинов прокомментировал падение России в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

«В последние три года ни один наш клуб достойно не выступил в еврокубках. У нас в первую очередь не хватает квалификации игроков. Вопрос не только в российских игроках. Начали приезжать легионеры не самого хорошего уровня. Все говорят о лимите, а я считаю, что проблема далеко не в нём. Раньше легионеры в чемпионате России были гораздо сильнее, чем сейчас. К сожалению, на данный момент Российская премьер-лига (РПЛ) — неконкурентоспособный чемпионат. Падение в таблице коэффициентов закономерно», — цитирует Билялетдинова «Спорт-Экспресс».

Россия опустилась на десятое место в рейтинге коэффициентов УЕФА после выхода в групповой этап Лиги чемпионов австрийского «Зальцбурга». Таким образом, Австрия набрала 31,050 балла и обошла Россию (30,682 балла).

Ранее главный тренер «Сочи» Владимир Федотов прокомментировал грядущие реформы в РПЛ.