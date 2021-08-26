Главный тренер «Сочи» высказался о реформе РПЛ

Главный тренер футбольного клуба «Сочи» Владимир Федотов поделился мнением по поводу реформы Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Логика этих решений проста. Пять-шесть лучших команд будут играть между собой, разыгрывать первенство Москвы и Петербурга», — цитирует Федотова «Спорт день за днём».

По мнению тренера, главная цель реформ — повысить количество топовых игр.

«Произошёл серьёзный раскол топ-клубов и остальных, которым сложно конкурировать с ними по бюджету», — сказал он.

Напомним, что Российский футбольный союз подписал контракт с нидерландской компанией Hypercube, которая спроектировала реформы в чемпионатах Австрии, Бельгии, Дании и Нидерландов.

Ранее глава нидерландской компании Hypercube Питер Ньювенхейс прокомментировал вылет российских клубов из Лиги конференций УЕФА.