Пресс-конференция Шварца была прервана из-за пожарной тревоги

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Предматчевая пресс-конференция главного тренера московского «Динамо» Сандро Шварца была прервана из-за тревоги пожарной сигнализации.
Пресс-конференция Шварца была прервана из-за пожарной тревоги
  • © Сергей Пивоваров
  • РИА Новости

Как сообщает «Чемпионат», в здании было обнаружено задымление. Людей эвакуировали, но пожара не было. О причинах задымления не сообщается.

Пресс-конференция была посвящена предстоящему матчу «Динамо» с московским «Локомотивом» в рамках шестого тура Российской премьер-лиги.

Матч между «Динамо» и «Локомотивом» пройдёт на «ВТБ Арене» в Москве 27 августа. Начало в 19:00.

Ранее Шварц поделился ожиданиями от матча с «Локомотивом».

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