Шварц поделился ожиданиями от матча с «Локомотивом»

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Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц поделился ожиданиями от матча шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Локомотивом».
Шварц поделился ожиданиями от матча с «Локомотивом»
  • © fcdynamo.ru

«Завтра нас ждёт домашнее дерби. Это будет сложный матч, игра будет интенсивная, с крепким соперником. Нам нужно будет играть дисциплинированно, «Локомотив» силён в контратаках. Нам нужно поддерживать темп, сыграть агрессивно и перед своими болельщиками сыграть в наш футбол», — цитирует Шварца «Чемпионат».

Матч между «Динамо» и «Локомотивом» пройдёт на «ВТБ Арена» в Москве 27 августа. Начало — в 19:00 мск.

«Динамо» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 12 очков. «Локомотив» — на третьем месте (11 очков).

Ранее сообщалось, что «Локомотив» узнал свою корзину при жеребьёвке группового раунда Лиги Европы.

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