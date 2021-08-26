Шварц поделился ожиданиями от матча с «Локомотивом»
- © fcdynamo.ru
«Завтра нас ждёт домашнее дерби. Это будет сложный матч, игра будет интенсивная, с крепким соперником. Нам нужно будет играть дисциплинированно, «Локомотив» силён в контратаках. Нам нужно поддерживать темп, сыграть агрессивно и перед своими болельщиками сыграть в наш футбол», — цитирует Шварца «Чемпионат».
Матч между «Динамо» и «Локомотивом» пройдёт на «ВТБ Арена» в Москве 27 августа. Начало — в 19:00 мск.
«Динамо» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 12 очков. «Локомотив» — на третьем месте (11 очков).
Ранее сообщалось, что «Локомотив» узнал свою корзину при жеребьёвке группового раунда Лиги Европы.