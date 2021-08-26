В Москве запустили часы обратного отсчёта до ЧМ-2022 по волейболу

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В Москве прошла торжественная церемония запуска часов обратного отсчёта за год до старта мужского чемпионата мира по волейболу.
В Москве запустили часы обратного отсчёта до ЧМ-2022 по волейболу
  • © Владимир Песня
  • РИА Новости

Как сообщает РИА Новости, в мероприятии на Манежной площади приняли участие председатель наблюдательного совета Всероссийской федерации волейбола Николай Патрушев, заместитель министра спорта РФ Азат Кадыров и олимпийский чемпион Сергей Тетюхин.

Чемпионат мира по волейболу пройдёт в десяти городах России. Матчи мирового первенства примут Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Ярославль, Казань, Уфа, Екатеринбург, Новосибирск, Красноярск и Кемерово.

Часы обратного отсчёта запустили и в других городах.

Ранее сообщалось, что женская сборная России уступила Сербии в матче чемпионата Европы по волейболу.

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